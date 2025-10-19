مباريات الأمس
"غائب منذ أكثر من 10 سنوات".. هزيمة ليفربول أمام اليونايتد تسجل رقما سلبيا للريدز

كتب - يوسف محمد:

09:35 م 19/10/2025

لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد

واصل فريق ليفربول السقوط، في مختلف المسابقات، خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد الهزيمة أمام نظيره مان يونايتد اليوم الأحد في البريميرليج.

وتلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجأة على ملعبه اليوم الأحد، أمام نظيره مان يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

وسجلت هزيمة اليوم لليفربول أمام مان يونايتد، رقما سلبيا للريدز، حيث باتت هذه المرة الأولى منذ عام 2014، التي يتلقى فيها الريدز الهزيمة في 4 مباريات متتالية.

وكان ليفربول تلقى الهزيمة في 4 مباريات متتالية، في عام 2014، تحت قيادة المدير الفني آنذاك بريندان رودجرز.

وتعرض الريدز خلال الموسم الحالي 2025-2026، للهزيمة في آخر 4 مباريات له بكافة المسابقات، حيث تلقى الهزيمة أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة بالدوري، ثم الهزيمة أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال بهدف دون مقابل.

واستمر الريدز في السقوط، بعدما تعرض للهزيمة بثنائية أمام تشيلسي في الجولة الماضية، بالإضافة إلى هزيمة اليوم أمام اليونايتد بالبريميرليج أيضًا.

