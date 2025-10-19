أمام ليفربول.. أموريم يحقق ما لم يستطع 5 مدربين تحقيقه خلال 9 سنوات

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا هاما على نظيره ليفربول، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وقاد المدرب البرتغالي روبين أموريم، مانشستر يونايتد للفوز على الريدز، بعد 9 سنوات من الفشل في الانتصار عليهم داخل معقلهم الأنفيلد.

وقاد خمسة مدربين مختلفين مانشستر يونايتد إلى أنفيلد منذ فوزهم الأخير على ليفربول هناك، والذي جاء تحت قيادة لويس فان جال في يناير 2016، حيث تكونت الفترة من 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة الأوروبية دون فوز.

ومنذ فوز مانشستر يونايتد الأخير على ملعب أنفيلد، فاز مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول بلقبين، بينما فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهبط، وفاز ببطولة دوري الدرجة الأولى، ثم عاد إلى الدرجة الثانية مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

تدخل قوي على محمد صلاح في مباراة ليفربول واليونايتد (فيديو)

فرص محمد صلاح الضائعة أمام مانشستر يونايتد (فيديو)