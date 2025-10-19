مباريات الأمس
أمام ليفربول.. أموريم يحقق ما لم يستطع 5 مدربين تحقيقه خلال 9 سنوات

كتب : محمد القرش

08:35 م 19/10/2025
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا هاما على نظيره ليفربول، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وقاد المدرب البرتغالي روبين أموريم، مانشستر يونايتد للفوز على الريدز، بعد 9 سنوات من الفشل في الانتصار عليهم داخل معقلهم الأنفيلد.

وقاد خمسة مدربين مختلفين مانشستر يونايتد إلى أنفيلد منذ فوزهم الأخير على ليفربول هناك، والذي جاء تحت قيادة لويس فان جال في يناير 2016، حيث تكونت الفترة من 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة الأوروبية دون فوز.

ومنذ فوز مانشستر يونايتد الأخير على ملعب أنفيلد، فاز مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول بلقبين، بينما فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهبط، وفاز ببطولة دوري الدرجة الأولى، ثم عاد إلى الدرجة الثانية مرة أخرى.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليفربول مانشستر يونايتد مباراة ليفربول نادي ليفربول ليفربول اليوم روبين أموريم

