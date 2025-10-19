إلغاء مباراة كرة قدم بعد ضرب حارس المرمى للمشجع.. ماذا حدث؟

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، أظهر واقعة مؤسفة أسفرت عن إلغاء مباراة كرة قدم.

وظهر حارس مرمى فريق كيدزجروف في مقطع الفيديو، وهو يوجه لكمة إلى أحد مشجعي الفريق المضيف، حيث اشتعلت الأجواء في مواجهة دوري الدرجة الأولى الشمالي الممتاز الغربي الإنجليزي.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق كيدزجروف، قبل أن يُطرد توم بوب، لاعبهم ومدربهم، على خط التماس في الدقيقة 80، ويُظهر أحد الفيديوهات بوب وهو يتجادل مع جماهير الفريق المضيف خلف المرمى.

وبعد ذلك، قام لاعبو فريق كيدسجروف والبدلاء بالتوجه إلى المشجعين بما في ذلك الأطفال الصغار، مما أسفر عن شجار عنيف بينهم.

واستمر الشجار، حيث تبادل مشجعو الفريقين اللكمات والركلات، بينما حاول مسؤولو النادي ولاعبو الفريق المضيف فضّ الشجار.

وبعد توقف الشجار، شوهد اللاعبون والمشجعون يتبادلون الشتائم والتهديدات، حيث أُلغيت المباراة في الدقيقة 84، بينما كان فريق أفرو متقدمًا بنتيجة 6-0 على فريق كيدزجروف الذي لعب بتسعة لاعبين.

وفي بيان على موقع X، قال أفرو: "نحن كنادٍ نشعر بالفزع من سلوك بعض المشجعين واللاعبين والمسؤولين في نادي كيدسجروف أثليتيك".

واختتم: "سندعم ونتعاون مع كل من الدوري الوطني لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تحقيقاتهما بشأن الأحداث التي وقعت في الدقيقة 84 من مباراة اليوم".