مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

إلغاء مباراة كرة قدم بعد ضرب حارس المرمى للمشجع.. ماذا حدث؟

كتب : محمد القرش

07:03 م 19/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شجار لاعبي فريق كيدزجروف مع مشجعي فريق أفرو (1)
  • عرض 4 صورة
    شجار لاعبي فريق كيدزجروف مع مشجعي فريق أفرو (4)
  • عرض 4 صورة
    شجار لاعبي فريق كيدزجروف مع مشجعي فريق أفرو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، أظهر واقعة مؤسفة أسفرت عن إلغاء مباراة كرة قدم.

وظهر حارس مرمى فريق كيدزجروف في مقطع الفيديو، وهو يوجه لكمة إلى أحد مشجعي الفريق المضيف، حيث اشتعلت الأجواء في مواجهة دوري الدرجة الأولى الشمالي الممتاز الغربي الإنجليزي.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق كيدزجروف، قبل أن يُطرد توم بوب، لاعبهم ومدربهم، على خط التماس في الدقيقة 80، ويُظهر أحد الفيديوهات بوب وهو يتجادل مع جماهير الفريق المضيف خلف المرمى.

وبعد ذلك، قام لاعبو فريق كيدسجروف والبدلاء بالتوجه إلى المشجعين بما في ذلك الأطفال الصغار، مما أسفر عن شجار عنيف بينهم.

واستمر الشجار، حيث تبادل مشجعو الفريقين اللكمات والركلات، بينما حاول مسؤولو النادي ولاعبو الفريق المضيف فضّ الشجار.

وبعد توقف الشجار، شوهد اللاعبون والمشجعون يتبادلون الشتائم والتهديدات، حيث أُلغيت المباراة في الدقيقة 84، بينما كان فريق أفرو متقدمًا بنتيجة 6-0 على فريق كيدزجروف الذي لعب بتسعة لاعبين.

وفي بيان على موقع X، قال أفرو: "نحن كنادٍ نشعر بالفزع من سلوك بعض المشجعين واللاعبين والمسؤولين في نادي كيدسجروف أثليتيك".

واختتم: "سندعم ونتعاون مع كل من الدوري الوطني لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تحقيقاتهما بشأن الأحداث التي وقعت في الدقيقة 84 من مباراة اليوم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شجار كرة قدم فريق كيدزجروف فريق أفرو إف سي لاعب يضرب مشجع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل