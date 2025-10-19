حذاء ذهبي جديد في خزانة ليونيل ميسي.. ما القصة؟

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

واصل ليونيل ميسي تحقيق الإنجازات التاريخية بالدوري الأمريكي، حيث أضاف الحذاء الذهبي 2025 إلى جزاته المليئة بالألقاب الفردية.

وبعد ثلاثية ضد ناشفيل إس سي في ختام الموسم الدوري الأمريكي، تفوق ميسي على دينيس بوانجا، لاعب لوس أنجلوس، وسام سوريدج، لاعب ناشفيل إس سي، ليتوج بلقب هداف الدوري لعام 2025 برصيد 29 هدفًا.

وأنهى بوانجا الموسم برصيد 24 هدفًا، بينما سجل سوريدج، الذي قاد ناشفيل إس سي للفوز بكأس الولايات المتحدة المفتوحة بستة أهداف، متصدرا ترتيب هدافي البطولة، 24 هدفا في الدوري أيضا.

ويُعد تسجيل ميسي لـ ٢٩ هدفا ثالث أعلى رصيد تهديفي في موسم واحد بتاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد كارلوس فيلا (34 هدفًا) عام 2019 وجوزيف مارتينيز (31 هدفا) عام 2018.

الحذاء الذهبي في الدوري المحلي ليس بالأمر الجديد على ميسي، فقد حصد لقب هداف الدوري الإسباني في 8 مواسم خلال مسيرته التاريخية مع برشلونة، وكان آخرها موسم 2020-2021.