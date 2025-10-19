كيف تفاعلت جورجينا باحتفال رونالدو و"اليوتيوبر" سبيد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

شهدت مباراة النصر والفتح السعودي، لقطة طريفة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، و اليوتيوبر الشهير "سبيد".

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة 5-1، ليقوم رونالدو بعد نهاية اللقاء بالاحتفال مع جماهير النصر التي تواجد بها اليوتيوبر سبيد.

وقام سبيد بقيادة مدرج النصر، حيث ظهر وهو ممسكًا لعصا الطبل ويقود هتافات الجماهير، بينما ظهر رونالدو متفرجًا وتفاعل مع تشجيعه.

بدورها قامت جورجينا صديقة رونالدو، بالتفاعل مع مقطع فيديو شاركه رونالدو عبر حسابه وهو يتفاعل مع تشجيع سبيد وكتبت "عظماء".

