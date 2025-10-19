مباريات الأمس
تقرير سعودي يكشف مصير جوميز بعد الخسارة بخماسية أمام النصر

كتب : مصراوي

01:07 م 19/10/2025
كشف تقرير عن مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز مع نادي الفتح بعد الخسارة مساء يوم أمس السبت بخماسية مقابل هدف على يد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الفتح قرر عقد اجتماعًا عاجلاً مع جوميز سيشهد اتجاهين إما تجديد الثقة ومنح المدرب البرتغالي فرصة جديدة، أو إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.

جوزيه جوميز كان قد تولى المهمة الفنية لفريق الفتح بعدما رحلّ عن صفوف الزمالك في ديسمبر الماضي لينقذ الفريق من الهبوط ويقوده لإنهاء الموسم في المركز العاشر.

ولكن الأمر لم يستمر إذ لم يحصد بعد مرور 5 جولات من الموسم الحالي للدوري السعودي سوى نقطة من تعادل و4 خسائر ليحتل المركز 16 بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الخامس عشر.

جوزيه جوميز الفتح السعودي الدوري السعودي

