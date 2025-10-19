تقرير سعودي يكشف مصير جوميز بعد الخسارة بخماسية أمام النصر

قبل صدام اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر

كشف تقرير عن مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز مع نادي الفتح بعد الخسارة مساء يوم أمس السبت بخماسية مقابل هدف على يد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الفتح قرر عقد اجتماعًا عاجلاً مع جوميز سيشهد اتجاهين إما تجديد الثقة ومنح المدرب البرتغالي فرصة جديدة، أو إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي.

جوزيه جوميز كان قد تولى المهمة الفنية لفريق الفتح بعدما رحلّ عن صفوف الزمالك في ديسمبر الماضي لينقذ الفريق من الهبوط ويقوده لإنهاء الموسم في المركز العاشر.

ولكن الأمر لم يستمر إذ لم يحصد بعد مرور 5 جولات من الموسم الحالي للدوري السعودي سوى نقطة من تعادل و4 خسائر ليحتل المركز 16 بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الخامس عشر.

