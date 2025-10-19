النصر يفوز على الفتح في الدوري السعودي

نجم سابق في الدوري الإنجليزي يُسجن بسبب "غاز الضحك".. ما القصة؟

"جاري نيفيل خائن".. اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب في إنجلترا

شهدت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، 4 لقطات لم تعرضها عدسات الكاميرات.

المشهد الأول.. رسالة للجزيري

وجهت الجماهير الزمالك رسالة إلى التونسي سيف الدين الجزائري، خلال إجراءه عملية الإحماء، وهتفت: "روح يا جزيري".

وعندما سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الرابع، رفضت الجماهير الهتاف له والاحتفال معه، فيما اكتفى بعض مشجعي المقصورة الرئيسية بتشجيعه.

المشهد الثاني.. هتاف البرازيلي

حرصت جماهير الزمالك، على تشجيع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، الذي سجل هدفين وصنع هدفين، وهتفوا له: "أوليه أوليه.. خوان بيزيرا".

المشهد الثالث.. الدعم العائلي

حضرت زوجة سيف الدين الجزيري وزوجة محمد إسماعيل ونجلهما، مباراة الزمالك وديكيداها، لدعمهما، وظهرا سويا في المقصورة الرئيسية.

المشهد الرابع.. ترقب جون إدوار

عقب نهاية اللقاء، ظل جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك ورامي نصوحي عضو مجلس إدارة النادي، يتابعان احتفالات اللاعبين، من خلف الزجاج الأعلى في المقصورة.