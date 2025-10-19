مباريات الأمس
"ترقب جون إدوار وتجاهل لاعب".. 4 مشاهد "لم تعرضها الكاميرات" من لقاء الزمالك وديكيداها الصومالي

كتب : هند عواد

08:00 ص 19/10/2025
    الزمالك
    الزمالك وديكيداها
    الزمالك وديكيداها
    الزمالك وديكيداها
    الزمالك وديكيداها
    الزمالك وديكيداها
    الزمالك وديكيداها
    مشجع كفيف يدعم الزمالك أمام ديكيداها
    مشجع كفيف يدعم الزمالك أمام ديكيداها

شهدت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، 4 لقطات لم تعرضها عدسات الكاميرات.

المشهد الأول.. رسالة للجزيري

وجهت الجماهير الزمالك رسالة إلى التونسي سيف الدين الجزائري، خلال إجراءه عملية الإحماء، وهتفت: "روح يا جزيري".

وعندما سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الرابع، رفضت الجماهير الهتاف له والاحتفال معه، فيما اكتفى بعض مشجعي المقصورة الرئيسية بتشجيعه.

المشهد الثاني.. هتاف البرازيلي

حرصت جماهير الزمالك، على تشجيع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، الذي سجل هدفين وصنع هدفين، وهتفوا له: "أوليه أوليه.. خوان بيزيرا".

المشهد الثالث.. الدعم العائلي

حضرت زوجة سيف الدين الجزيري وزوجة محمد إسماعيل ونجلهما، مباراة الزمالك وديكيداها، لدعمهما، وظهرا سويا في المقصورة الرئيسية.

زوجة بيزيرا ومحمد إسماعيل ثنائي الزمالك

المشهد الرابع.. ترقب جون إدوار

عقب نهاية اللقاء، ظل جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك ورامي نصوحي عضو مجلس إدارة النادي، يتابعان احتفالات اللاعبين، من خلف الزجاج الأعلى في المقصورة.

الزمالك وديكيداها الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك الزمالك اليوم ماتش الزمالك كأس الكونفدرالية

