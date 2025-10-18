بعد ثنائية هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على إيفرتون بهدفين دون رد، أحرزهما هالاند، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الإنجاز، انفرد هالاند بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 6 أهداف

3- جةن فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 5 أهداف

4- جيدون أنتوني - بيرنلي - 4 أهداف

5- داني ويلبيك - برايتون - 4 أهداف