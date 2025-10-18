مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:44 م 18/10/2025

الزمالك

واصل نادي الزمالك أداءه القوي في الشوط الثاني من مواجهته أمام ديكيداها الصومالي، مضيفاً الهدف الرابع في المباراة المقامة بينهماً حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف بعد انطلاقة مهارية من خوان بيزيرا الذي راوغ دفاع ديكيداها بتمريرة بينية بين الأقدام، قبل أن يرسل عرضية متقنة قابلها سيف الدين الجزيري بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 65.

وكان الفارس الأبيض سجل ثلاثية في الشوط الأول جاءت بتوقيع أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر.

الزمالك ديكيداها الصومالي هدف الزمالك الرابع

