هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي (فيديو)

واصل نادي الزمالك أداءه القوي في الشوط الثاني من مواجهته أمام ديكيداها الصومالي، مضيفاً الهدف الرابع في المباراة المقامة بينهماً حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف بعد انطلاقة مهارية من خوان بيزيرا الذي راوغ دفاع ديكيداها بتمريرة بينية بين الأقدام، قبل أن يرسل عرضية متقنة قابلها سيف الدين الجزيري بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 65.

وكان الفارس الأبيض سجل ثلاثية في الشوط الأول جاءت بتوقيع أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر.