هدف الزمالك الأول في شباك ديكيداها الصومالي (فيديو)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدفه الأول أمام ديكيداها الصومالي، خلال المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد أبو الفتوح من الجهة اليسرى، وصلت إلى أحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة نحو المرمى، لتصطدم بقدم أحد مدافعي ديكيداها وتغير اتجاهها، وتسكن الشبك معلنة تقدم الفارس الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك في المباراة كالتالي..

في مركز حراسة المرمى:"محمد صبحي.

وأمامه رباعي الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، وعمر جابر.

وفي وسط الملعب: أحمد ربيع، أحمد حمدي، وناصر ماهر.

بينما يقود الهجوم الثلاثي أحمد شريف، عمرو ناصر، وخوان بيزيرا.