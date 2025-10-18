بينهم وفاة جوتا.. 4 أسباب وراء تراجع مستوى محمد صلاح

"سلسلة ذهبية سعرها 250 ألف دولار".. ما هي أغلى مقتنيات لاعبي العالم؟

كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول عن سبب تراجع أداء محمد صلاح منذ بداية الموسم الجديد 2025/26.

وسجل المصري ثلاثة أهداف فقط خلال 10 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم - بما في ذلك جفاف التهديف الحالي في أربع مباريات مع النادي.

وتزامن تراجع مستوى صلاح مع تراجع نتائج الريدز أيضًا، حيث خسر فريق أرني سلوت آخر ثلاث مباريات قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وسارع كاراجر إلى تخفيف فكرة أن حُقبة صلاح قد انتهت، فقد كتب عبر صحيفة التليجراف أنه "لا يبدو نفس اللاعب الذي كان عليه في الموسم الماضي".

وأشار أسطورة ليفربول إلى 4 عوامل رئيسية أدت إلى تراجع مستوى محمد، العامل الأول كان وفاة ديوجو جوتا، إذ كان الانفعال واضحا على وجه صلاح، بينما كان مشجعو ليفربول يهتفون باسم اللاعب البرتغالي.

ثانيًا، غيّر انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد أسلوب لعب ليفربول، حيث كوّن هو وصلاح تفاهمًا بعد سبع سنوات معا، وكما قال كاراجر: "لعب صلاح أمام أربعة ظهير أيمن هذا الموسم بالفعل؛ كونور برادلي، وجيريمي فريمبونج، ​​ودومينيك سوبوسلاي ولفترة وجيزة، واتارو إندو".

وعلاوة على ذلك، يشير كاراجر إلى التعديل التكتيكي الذي أجراه سلوت هذا الموسم والذي جعل الفرق قادرة على استغلال صلاح مقارنة بالموسم الماضي عندما كان الأمر على العكس.

موضحا: "أحد الأسباب التي جعلته فعالاً للغاية في الموسم الماضي هو أن سلوت صمم الفريق حول استراتيجية "المخاطرة والمكافأة" مع هدافه الرئيسي".

وأضاف: "شجعه سلوت على البقاء في الملعب بدلاً من التراجع باستمرار، والثقة في سوبوسلاي أو ألكسندر أرنولد أو إبراهيما كوناتي لتغطية الجانب الأيمن من دفاع ليفربول عندما يتعرض الفريق لهجوم مرتد".

وزاد: "إن إعادة تشكيل خط الوسط، بالإضافة إلى تغيير اللاعبين في مركز الظهير الأيمن ومستوى كوناتي غير الثابت، مكّن المنافسين من استهداف الجانب الأيمن لليفربول بشكل أكثر إنتاجية".

لكن بالنسبة لكاراجر، هناك سبب واحد يتصدر قائمة الأسباب وراء المستوى الحالي لصلاح: "الفارق الأكبر لصلاح كان في نصف ملعب المنافس، حيث أهدر ثلاث فرص أمام تشيلسي كانت ستغير النتيجة".

واختتم: "تُظهر الإحصائيات الأكثر إثارة للقلق أن صعوبات صلاح تعود إلى مارس الماضي، ففي آخر 21 مباراة له مع ليفربول، لم يُسجل سوى خمسة أهداف (اثنان منها من ركلتي جزاء)، وكان قد سجل 32 هدفًا في 42 مباراة سابقة له مع ناديه".