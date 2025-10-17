أصبحت العقود المالية التي يحصل عليها اللاعبون في مختلف الرياضات بجانب العقود الدعائية والإعلانية جنونية مع تزايد تأثيرهم حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهي الأمور التي تدفعهم لإنفاق أو استثمار أموالهم في مجالات مختلفة وذهب بعضهم لحياة الترفه بالمقتنيات الثمينة التي يشتريها في ظل الدخل السنوي المرتفع له.

سلسلة ذهبية مقابل 250 ألف دولار

آرون دونالد لاعب كرة قدم أمريكية حصل على عقد قياسي في عام 2018 مع نادي لوس أنجلوس رامز بقيمة 135 مليون دولار ليحتفل بشراء سلسلة تزن ثلاثة أرباع كيلوجرام من الذهاب عياب 14 قيراط بها 60 قراطاً من الماس صُنعت خصيصًا له مقابل 250 ألف دولار.

ساعة كريستيانو رونالدو بـ 1.5 مليون دولار

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة في يده "بوغاتي شيرون توربيون" من "جاكوب آند كو" تُقدر قيمتها بـ 1.5 مليون دولار.

مليون دولار سنويًا على صحته وجسده

راسل ويلسون لاعب كرة القدم الأمريكية ينفق مليون دولار سنويًا على صحته وجسده؛ فلديه لديه طاهيّان خاصان، وغرفة تمارين، ومدربون بدوام كامل، ومعالجون فيزيائيون، وأخصائيو تدليك، وشخص متنقل يتأكد من أن حركاته تسير على ما يرام.

سلسلة ذهب عيار 14 بمليون دولار

جاستن جيفرسون، لاعب كرة القدم الأمريكية ارتدى سلسلة خلال إحدى مباريات فريقه مينيسوتا فايكنجز لسلة فاخرة تخطى سعرها المليون دولار من ذهب عيار 14 قيراطًا و37 ماسة من نوع VVS إذ قال صاحب الـ 26 عامًا "إنه لديه تأمين عليها".

ويمكنكم مشاهدة مقتنيات هؤلاء النجوم بمطالعة الصور أعلاه:

