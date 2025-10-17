غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي غدا في الكونفدرالية

"شباكه المفضلة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات مان يونايتد قبل مباراة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد نادي الزمالك، للعديد من اللاعبين خلال مباراة غد السبت، وصل عددهم إلى 9 لاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفارس الأبيض في مباراة الغد، الرباعي: "محمد شحاتة، عدي الدباغ، ناصر منسي وآدم كايد"، بسبب الإصابة.

كما يفتقد الفارس الأبيض لجهود كلا من: "عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا ومحمود بنتايك"، بسبب معاناة الثلاثي من الإجهاد العضلي.

وفي المقابل قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، استبعاد الثنائي المهدي سليمان وأحمد عبد الرحيم إيشو من المباراة لأسباب فنية.

