منعت السلطات البريطانية جماهير نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة فريقهم أمام أستون فيلا الإنجليزي والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل في مدينة برمنجهام، ضمن منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وكانت صحيفة The Athletic كشفت في وقت سابق أن شرطة ويست ميدلاند، طلبت منع طرح تذاكر المباراة على جماهير مكابي، وهو ما أكدته إدارة أستون فيلا في بيان رسمي.

كما أوصت الشرطة مجموعة السلامة في المدينة بعدم الموافقة على تخصيص مقاعد لجماهير إسرئيل في ملعب فيلا بارك، وذلك بعد تقييم شامل للمخاطر الأمنية المحتملة خلال المباراة.

وأكدت شرطة ويست ميدلاندز أن مباراة أستون فيلا ضد مكابي تل أبيب صُنفت عالية الخطورة، مستندة إلى أحداث سابقة من بينها الاشتباكات وأعمال الشغب التي وقعت خلال مواجهة مكابي وأياكس عام 2024.

إلى جانب ذلك، لازالت المطالب مستمرة بحظر مشاركة الفرق الإسرائيلية في مسابقات اليويفا، بسبب العمليات العسكرية في غزة.

وكانت مباراة مكابي تل أبيب أمام أياكس أمستردام في نوفمبر الماضي شهدت أحداث شغب وعنف، إذ اعتقلت الشرطة الهولندية 62 شخصاً بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، كما اتُّهمت جماهير مكابي بمهاجمة سيارة أجرة وإحراق علم فلسطيني.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا فاز في أول مباراتين له في الدوري الأوروبي أمام بولونيا الإيطالي وفاينورد الهولندي، ويستعد لمواجهة جو أهيد إيجلز الهولندي خارج ملعبه في 23 أكتوبر قبل لقاء مكابي تل أبيب.