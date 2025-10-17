أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب "بوجومبورا الدولي"، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي غدا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "بوجومبورا الدولي"، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة إعداد بدني في بداية المران الجماعي، قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة غد السبت.

وعقد ياس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

والجدير بالذكر، أن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي غدا السبت، ستكون الأولى للمدرب الدنماركي ياس توروب مع النادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

