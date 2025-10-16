خبر سار لمانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون.. ما علاقة عمر مرموش؟

"قبل ضربة البداية مع الأهلي".. ماذا قدم أحمد سيد زيزو في بطولة دوري أبطال

شهدت تدريبات مانشستر سيتي، اليوم الخميس، أنباء سارة لجماهير الفريق بعد عودة الثنائي عمر مرموش ورياض آيت نوري إلى المشاركة الكاملة، عقب تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن الملاعب في الفترة الماضية.

وشارك مرموش في المران الجماعي بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته للعودة إلى قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وهو نفس الحال بالنسبة للظهير الجزائري آيت نوري، الذي تعافى تمامًا من إصابته.

وكان عمر مرموش قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، وخسارة مباراتين.

