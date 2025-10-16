مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

جميع المباريات

خبر سار لمانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون.. ما علاقة عمر مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:59 م 16/10/2025
    عمر مرموش مع السيتي (1)_1
    إصابة عمر مرموش (1)_1
    عمر مرموش مع السيتي (3)_8
    إصابة عمر مرموش (9) (1)
    عمر مرموش مع السيتي (2)_6
    عمر مرموش مع السيتي (1)_4
    عمر مرموش مع الوزير
    عمر مرموش مع السيتي (2)_5
    عمر مرموش مع المنتخب بالعكاز
    إصابة عمر مرموش (5) (1)
    إصابة عمر مرموش (8) (1)
    عمر مرموش مع السيتي (1)_3
    إصابة عمر مرموش (1) (1)
    عمر مرموش مع السيتي (3)_7

شهدت تدريبات مانشستر سيتي، اليوم الخميس، أنباء سارة لجماهير الفريق بعد عودة الثنائي عمر مرموش ورياض آيت نوري إلى المشاركة الكاملة، عقب تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن الملاعب في الفترة الماضية.

وشارك مرموش في المران الجماعي بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته للعودة إلى قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وهو نفس الحال بالنسبة للظهير الجزائري آيت نوري، الذي تعافى تمامًا من إصابته.

وكان عمر مرموش قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، وخسارة مباراتين.

مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي إيفرتون

