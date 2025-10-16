موقف لاعبي الزمالك المصابين من المشاركة في مباراة ديكيداها المقبلة بالكونفدرالية

أشادت الصحف المغربي، بإنجاز أشبال الأطلس، بالتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

البطولة.. نهائي "حارق"

ألقت صحيفة "البطولة" المغربية، الضوء على النهائي المرتقب بين منتخب المغرب والأرجنتين، ووصفته بأنه نهائي "حارق".

الأيام 24.. إنجاز تاريخي وكتابة التاريخ

ذكرت صحيفة "الأيام 24"، أن المنتخب المغربي كتب التاريخ بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

Le360 Sport.. مفاجأة من العيار الثقيل

وصف موقع Le360 Sport المغربي، إنجاز منتخب المغرب بـ"المفاجأة من العيار الثقيل"، وأشار إلى أنه اعتمد على ثلاثة حراس مرمى في مباراة واحدة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الوطنية والإفريقية.

هسبريس.. أشبال الأطلس يصنعون التاريخ

وصفت صحيفة "هسبريس"، فوز منتخب المغرب للشباب على فرنسا، بالإنجاز غير المسبوق، وذكرت أن "أشبال الأطلس" يصنعون التاريخ.

وأشادت الصحيفة بالحضور الجماهيري من أبناء الجالية المغربية المقيمة في تشيلي، ووصفته بأنه حضور جماهيري محترم.

