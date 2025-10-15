"مشاعر لا توصف".. أول تعليق من نجل زيدان بعد مشاركته الأولي مع الجزائر

"لا أعيش حياة النجوم"..جاريث بيل يكشف عن مخاوفه من الإفلاس ومخططه للحفاظ

بعد انتهاء تصفيات إفريقيا.. ماهو ترتيب المنتخبات الأقوى هجومًا؟

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز التذاكر لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الحساب الرسمي لشركة تذكرتي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا اليوم الأربعاء، عن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وديكيداها، حيث كتب: "بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، حجز تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي متاح الأن".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن اليوم الأربعاء، تعيين الحكم الإثيوبي مانوهي ولديتساديك، حكم ساحة في المباراة.

والجدير بالذكر، أن مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستقام في القاهرة.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام