"مشاعر لا توصف".. أول تعليق من نجل زيدان بعد مشاركته الأولي مع الجزائر

علق لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر، على مشاركته الأولى بقميص محاربي الصحراء، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخاص لوكا أمس أول مباراة له بقميص الجزائر، أمام منتخب أوغندا في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا للمونديال، والتى انتهت بفوز الخضر بثنائية مقابل هدف.

وكتب لوكا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"فخرٌ كبير أن أرتدي هذا القميص للمرة الأولى".

وأضاف نجل الأسطورة زيدان:"نغادر ومعنا انتصاران وتأهل إلى كأس العالم، أجواء مذهلة من البداية حتى النهاية، شكرًا للجميع على الدعم".

وأتم تصريحاته قائلاً:"مشاعر لا توصف".

والجدير بالذكر أن مشاركة لوكا مع الخضر، جاءت بعد أقل من شهر من قرار تغيير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية، ومن المتوقع أن يمثل محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في ديسمبر المقبل 2025 بالمغرب.