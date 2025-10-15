مباريات الأمس
منتخب أفريقي جديد يضمن التأهل لكأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

12:21 ص 15/10/2025
حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على حساب منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وأحرز رباعية المنتخب السنغالي في اللقاء كلا من: "ساديو ماني هدفين، إيمليان ندياي وحبيب ديالو".

وبهذا الفوز حسم أسود التيرانجا التأهل بشكل رسمي، إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، هم الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "الكونغو الديمقراطية، السودان، توجو، موريتانيا وجنوب السودان".

وأنهى المنتخب السنغالي مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو على رأس ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات، برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 22 نقطة.

