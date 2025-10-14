شهد سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة مساء الإثنين تواجدًا كبيرًا لجماهير المنتخبين القطري والإماراتي قبل مباراتهما الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2026.

موعد مباراة قطر و الإمارات في الملحق الآسيوي

من المقرر أن يلتقي منتخب قطر نظيره الإماراتي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

فرص قطر و الإمارات في التأهل لكأس العالم 2026

منتخب قطر كان قد تعادل في مباراته الأولى بالملحق أمام عمان سلبيًا لذا يحتاج للفوز ليتأهل لكأس العالم بعدما فاز منتخب الإمارات في مباراته بالجولة ذاتها على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف لذا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل بالبطاقة المباشرة من الملحق.

ويخوص المنتخب صاحب المركز الثاني بالمجموعة مباراة مع نظيره في المجموعة الأخرى التي تضم السعودية، العراق وإندونيسيا للتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

