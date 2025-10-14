مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جماهير قطر والإمارات يُشعلان الأجواء قبل المباراة الحاسمة لمونديال 2026

كتب : مصراوي

12:32 ص 14/10/2025
    جماهير المنتخب القطري
    جماهير المنتخب الإماراتي
    جماهير منتخبي الإمارات وقطر

شهد سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة مساء الإثنين تواجدًا كبيرًا لجماهير المنتخبين القطري والإماراتي قبل مباراتهما الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2026.

موعد مباراة قطر و الإمارات في الملحق الآسيوي

من المقرر أن يلتقي منتخب قطر نظيره الإماراتي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

فرص قطر و الإمارات في التأهل لكأس العالم 2026

منتخب قطر كان قد تعادل في مباراته الأولى بالملحق أمام عمان سلبيًا لذا يحتاج للفوز ليتأهل لكأس العالم بعدما فاز منتخب الإمارات في مباراته بالجولة ذاتها على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف لذا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل بالبطاقة المباشرة من الملحق.

ويخوص المنتخب صاحب المركز الثاني بالمجموعة مباراة مع نظيره في المجموعة الأخرى التي تضم السعودية، العراق وإندونيسيا للتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

