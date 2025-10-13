"للمرة الأولى".. منتخب كاب فيردي يضمن التأهل لكأس العالم 2026

حقق منتخب كاب فيردي إنجازا تاريخيا، بعدما ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إسواتيني بثلاثية نظيفة اليوم.

وتمكن منتخب كاب فيردي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب إسواتيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب كاب فيردي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 23 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب الكاميرون.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتمكن خلالها منتخب كاب فيردي من التأهل إلى بطولة كأس العالم، حيث لم يسبق له المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول مختلفة، هم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

