مفاجأة.. محمد صلاح مطلوب في الدوري التركي بالميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، بأن نادي جالطة سراي يخطط للدخول في مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ووفقًا لما ذكره موقع نفيس التركي، فإن إدارة جالطة سراي أبدت رغبتها القوية في التعاقد مع صلاح، مشيرة إلى أن الصفقة قد تُحسم في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن تنفيذها فعليًا قد يتأجل في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ليفربول.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخه الحديث، حيث سجل أكثر من 180 هدفًا بقميص ليفربول، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع النادي.

ويمتد عقد النجم المصري مع ليفربول حتى صيف 2027، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.