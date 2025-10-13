مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

1 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

مفاجأة.. محمد صلاح مطلوب في الدوري التركي بالميركاتو الشتوي

كتب : محمد عبد الهادي

03:39 م 13/10/2025

محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، بأن نادي جالطة سراي يخطط للدخول في مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ووفقًا لما ذكره موقع نفيس التركي، فإن إدارة جالطة سراي أبدت رغبتها القوية في التعاقد مع صلاح، مشيرة إلى أن الصفقة قد تُحسم في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن تنفيذها فعليًا قد يتأجل في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ليفربول.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخه الحديث، حيث سجل أكثر من 180 هدفًا بقميص ليفربول، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع النادي.

ويمتد عقد النجم المصري مع ليفربول حتى صيف 2027، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

محمد صلاح الدوري التركي الميركاتو الشتوي

