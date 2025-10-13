قد تحدث المفاجأة.. بطاقة أفريقية سادسة لكأس العالم تحسم اليوم

أسفرت التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عن ضمان 5 منتخبات المشاركة في نهائيات المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتبقى 4 مقاعد لقارة أفريقيا في كأس العالم لم تُحسم بعد، حيث تقام باقي مواجهات الجولة الأخيرة اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء.

ويشهد اليوم الإثنين، حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة والتي تنحصر بين الكاميرون والرأس الأخضر "كاب فيردي".

ويحتل منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، قبل مواجهة إسواتيني متذيل المجموعة في تمام الساعة السابعة مساء.

وعلى الجانب الآخر، جاء منتخب الكاميرون في الوصافة برصيد 18 نقطة، قبل مواجهة أنجولا في الجولة الأخيرة.

ويحتاج كاب فيردي للفوز من أجل ضمان التأهل للمونديال، بينما يريد الكاميرون حصد الثلاث نقاط بجانب تعادل منتخب الرأس الأخضر أو خسارته.

يُذكر أن منتخبات الجزائر ومصر وتونس، بجانب المغرب وغانا، تأهلوا إلى كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

بيان جديد من الأهلي بشأن انتخابات مجلس الإدارة الجديد

أشرف صبحي يستقبل إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام (صور)