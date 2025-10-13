21 منتخبًا.. قائمة المتأهلين رسميًا إلى كأس العالم 2026

كتب - محمد عبد الهادي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المنتخبات التي ضمنت تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم حتى الآن 21 منتخبًا من مختلف القارات.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 21 بعد نجاح منتخب غانا في حسم بطاقة العبور عقب فوزه على جزر القمر بهدف نظيف سجله محمد قدوس.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة على النحو التالي:

الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، اليابان، نيوزيلندا، إيران، الأرجنتين، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، باراجواي، كولومبيا، المغرب، تونس، مصر، الجزائر، وغانا.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا تزال 27 بطاقة تأهل قيد المنافسة في القارات المختلفة.