لأول مرة منذ 91 عاما.. إنجاز تاريخي لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأنهى الفراعنة مباريات التصفيات بالفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، بعد ضمان التأهل بسبب الانتصار على جيبوتي بثلاثية نظيفة بالمباراة الماضية.

وأنهى المنتخب المصري مبارياته الـ10 بالتصفيات دون هزيمة (فاز 8، وتعادل مباراتين)، لأول مرة منذ 91 عاما في تصفيات كأس العالم 1934.

ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم 2026 يوم 11 من شهر يونيو المقبل، حيث تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

