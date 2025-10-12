تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات مونديال 2026

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب الساجدين حسم تأهله رسمياً، إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية من التصفيات.

وجاء التشكيل الأساسي للفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

في الوسط: مهند لاشين – أحمد نبيل كوكا – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل

وفي الهجوم: مصطفى محمد

أما دكة البدلاء، فتضم: مصطفى شوبير – عبد العزيز البلعوطي – حسام عبد المجيد – عمرو الجزار – خالد صبحي – أحمد عيد – محمود صابر – مصطفى فتحي – أسامة فيصل.