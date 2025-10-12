مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات مونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

08:42 م 12/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 11 صورة
    مهند لاشين من معسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب الساجدين حسم تأهله رسمياً، إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية من التصفيات.

وجاء التشكيل الأساسي للفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

في الوسط: مهند لاشين – أحمد نبيل كوكا – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل

وفي الهجوم: مصطفى محمد

أما دكة البدلاء، فتضم: مصطفى شوبير – عبد العزيز البلعوطي – حسام عبد المجيد – عمرو الجزار – خالد صبحي – أحمد عيد – محمود صابر – مصطفى فتحي – أسامة فيصل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم تشكيل منتخب مصر مصر ضد غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان