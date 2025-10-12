نجم تشيلسي وأتلتيكو السابق يحوّل قصره إلى ملهى ليلي.. ما القصة

كان لدييجو كوستا تأثيرًا هائلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث كانت أهدافه لصالح تشيلسي 2014 حتى 2018 مؤثرة جدا.

وكان اللاعب الإسباني الدولي، المولود في البرازيل، يعشق المشاكل داخل الملعب مما يثير حماس الجمهور، ويثير استياء خصومه وجماهير المنافسين بشتى الطرق، بينما يعشق الحفلات الليلية خارج الملعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن اللاعب الإسباني قام بتحويل الحديقة الشتوية لقصره الواقع في مقاطعة ساري الإنجليزية إلى ملهى ليلي أثناء فترته مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ولم يتردد المليونير في الإنفاق ببذخ على الملهى الليلي، حيث قام بتزويده بنظام صوت متطور ومعدات إضاءة من الطراز الأول.

وأوضحت الصحيفة أنه قام بتفكيكه تماما من أجل أن يستطيع نقله إلى مدريد بعد رحيله عن تشيلسي والانضمام إلى أتلتيكو في عام 2018.

كوستا، الذي أمضى ثلاث سنوات حافلة في ستامفورد بريدج، لم يكن نجم كرة القدم الوحيد الذي أنشأ ملهىً ليليًا في منزله، فقد بنى لاعب وسط أرسنال السابق سمير نصري واحدًا في منزله في تشيشاير، الذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني، بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، كما فعل رحيم ستيرلينج، الوافد الجديد إلى تشيلسي، الشيء نفسه قبل بضع سنوات.

وفاز البلوز بلقبين خلال ثلاثة مواسم مع كوستا الذي قاد خط الهجوم، قبل خلافه مع أنطونيو كونتي في عام 2017 بسبب الضغط من أجل الانتقال إلى فريق تيانجين كوانجيان في الدوري الصيني الممتاز في منتصف الموسم بعد أن عرضوا على المهاجم راتبًا ضخمًا.

