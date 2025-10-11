واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض لاعبو الفارس الأبيض تدريبات بدنية قوية اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، إذ تضمنت الفقرة تدريبات متنوعة إلى جانب فقرة خاصة بالكرة، في حضور ومتابعة دقيقة من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا الذي حرص على تقييم جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

وشهد المران عودة محمود جهاد لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، إذ شارك في التدريبات البدنية والفنية بشكل طبيعي، بعدما اطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، خصص الجهاز الفني فقرة فنية ركز خلالها فيريرا على تصحيح الأخطاء التكتيكية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

فيما واصل الرباعي عدي الدباغ وآدم كايد ومحمد شحاتة وناصر منسي برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما خضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق لفحص طبي وأشعة خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة.