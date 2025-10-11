"تحسنا بسببه".. فيتوريا يتحدث عن تجربته في مصر والسعودية وعلاقته بصلاح

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لنادي النصر السعودي ومنتخب مصر، عن تجربته التدريبية في السعودية ومصر.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر صحيفة “ABola”:”كان تغييرًاً مفاجئاً، لطالما عشتُ في البرتغال، وأُحبّ البقاء في المنزل، لذلك لم أتخيل الهجرة قط، وفجأةً وجدتُ نفسي في بلدٍ لم أتوقع قط أن يكون وجهتي القادمة".

وأضاف:"الحمد لله أنني ذهبتُ إلى السعودية، ليس فقط من الناحية المادية، بل لأنها فتحت لي آفاقاً جديدة، نعتقد أننا نعرف العالم هنا، لكننا لا نعرفه، وتجربة سياقات وثقافات مختلفة تُنمّي شخصيتي واحترافي".

وتابع مدرب الفراعنة الأسبق:"الفكرة بالنسبة للسعودية والبرتغال… ما نملكه هو معرفة شاملة في مجالات متعددة، وهذا يُتيح لنا التكيّف بسرعة أكبر. نحن أذكياء للغاية، ونحن المدربون البرتغاليون نُجبر بعضنا البعض على التطور، حتى على الصعيد التكتيكي. نحن دائمًا في خضمّ هذه الحرب، وعندما نسافر إلى الخارج، نكتسب معرفةً أكبر".

عن تجربته مع المنتخب المصري ومحمد صلاح:"كان شخصية مختلفة عن معظم الناس لما يعنيه في عالم كرة القدم، الجميع يريد أن يكون مثله، لكن لا أحد يريد أن يحذو حذوه".

وواصل:"أعرف ما مرّ به، وصعوبات ترسيخ مكانته بعد مغادرة مصر، وقضاء تلك السنوات بعيداً عنها، ومقاومة العودة، ثم النجاح إنه إنجاز عظيم، إنه لاعبٌ متميز، لكن هؤلاء اللاعبين العظماء بارعون في كل شيء، وقد فوجئتُ ليس فقط بمهاراته الكروية، بل أيضاً بإنسانيته".

وأتم:"الأمر لا يتعلق بكونه شخصاً جيداً أو لطيفاً، بل بفهمه لما هو مطلوب في أي لحظة ولصالح زملائه كانت علاقتنا رائعة؛ وهو أمرٌ لا أستطيع وصفه، لذا كان شخصيةً عظيمة، كان هو من يُبدي ملاحظاته، والجميع يتبعونه؛ وقد تحسّنا كثيراً بفضل ذلك".

