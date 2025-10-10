نجم باريس الأسبق يكشف لـ مصراوي دور كوبر في رحيله عن الإنتر

قبل ضربة البداية مع الأهلي.. ماذا قدم ثورب في مباراته الافتتاحية مع الفرق

كشف النجم الفرنسي ستيفان دالما لاعب باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق، عن بداية مشواره مع النيراتزوري، موضحاً السبب الحقيقي وراء رحيله عن الفريق.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"على العكس تماماً، لا أعتبر تجربة إنتر ميلان فاشلة، صحيح أنني لم أفز بأي شيء هناك، لكن وسط كل هؤلاء اللاعبين الكبار استطعت أن أجد لنفسي مكاناً، لقد تم اختياري أفضل لاعب في موسمي الأول، لكن الصحفيين لم يسلّطوا الضوء على ذلك أبداً".

وأضاف:"الاعتراف الحقيقي جاء من اللاعبين والجماهير بعد 25 عاماً، عندما أزور ملعب ميلانو، ما زال الناس سعداء برؤيتي، وهذا دليل على أنني تركت بصمة، الإصابات التي أوقفتني هي ما جعلتني غير منتظم، لذلك لا أوافق على القول بأنها كانت تجربة فاشلة".

وعن أجمل لحظة في مشواره الكروي قال :"كانت تسجيلي هدفي الأول مع إنتر ميلان ضد فيورنتينا في ملعب سان سيرو، عندما أحرزت هدفاً مذهلاً أمام tifosi (المشجعين الإيطاليين)، كنت على السحاب".

وأتم حديثه:"أما أسوأ لحظة فكانت رحيلي عن إنتر ميلان، لأن الأمور لم تعد على ما يرام مع المدرب هيكتور كوبر".