مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

0 0
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

1 2
19:00

نيجيريا

جميع المباريات

إعلان

نجم باريس الأسبق يكشف لـ مصراوي دور كوبر في رحيله عن الإنتر

كتب : نهي خورشيد

08:49 م 10/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما 9
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما 3
  • عرض 9 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 9 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 9 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 9 صورة
    هيكتور كوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم الفرنسي ستيفان دالما لاعب باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق، عن بداية مشواره مع النيراتزوري، موضحاً السبب الحقيقي وراء رحيله عن الفريق.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"على العكس تماماً، لا أعتبر تجربة إنتر ميلان فاشلة، صحيح أنني لم أفز بأي شيء هناك، لكن وسط كل هؤلاء اللاعبين الكبار استطعت أن أجد لنفسي مكاناً، لقد تم اختياري أفضل لاعب في موسمي الأول، لكن الصحفيين لم يسلّطوا الضوء على ذلك أبداً".

وأضاف:"الاعتراف الحقيقي جاء من اللاعبين والجماهير بعد 25 عاماً، عندما أزور ملعب ميلانو، ما زال الناس سعداء برؤيتي، وهذا دليل على أنني تركت بصمة، الإصابات التي أوقفتني هي ما جعلتني غير منتظم، لذلك لا أوافق على القول بأنها كانت تجربة فاشلة".

وعن أجمل لحظة في مشواره الكروي قال :"كانت تسجيلي هدفي الأول مع إنتر ميلان ضد فيورنتينا في ملعب سان سيرو، عندما أحرزت هدفاً مذهلاً أمام tifosi (المشجعين الإيطاليين)، كنت على السحاب".

وأتم حديثه:"أما أسوأ لحظة فكانت رحيلي عن إنتر ميلان، لأن الأمور لم تعد على ما يرام مع المدرب هيكتور كوبر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيكتور كوبر ستيفان دالما تصريحات دالما إنتر ميلان باريس سان جيرمان الدوري الإيطالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة