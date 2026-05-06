

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تطوير منظومة العمل داخل مقار تقديم الخدمات، من خلال التوسع في إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات والأوراق الرسمية بمختلف المحافظات.

تسهيلات فورية لكبار السن وذوي الهمم



ركزت الإدارة على تقديم الدعم الفوري لكبار السن وذوي الهمم عبر تجهيز مسارات مخصصة داخل مقار الخدمات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة بصورة ميسرة تراعي احتياجاتهم.



رصدت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية الحالات الإنسانية والمرضية بين المترددين، حيث تولت الأطقم الإدارية استقبالهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات المطلوبة بسهولة.

خصصت الإدارة أماكن مجهزة لاستقبال ذوي الهمم داخل مقار الجوازات، بهدف تسريع إجراءاتهم وتقديم الخدمة بصورة لائقة، دعما للبعد الإنساني داخل المنظومة الشرطية.

أكدت وزارة الداخلية استمرار خطة تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مع مراجعة مستوى الأداء بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات داخل جميع المواقع الخدمية.



