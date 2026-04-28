الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

إعلان

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:59 م 28/04/2026 تعديل في 29/04/2026

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا علي نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس بنتيجة 5-4 علي بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، علي ملعب "بارك دي برينس".

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانشيتش - دافيز.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز - أوليز - هاري كين.


تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينا، جواو نيفيس، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

متابعة مباراة باريس وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات للاعبي الفريقين في منتصف ملعب المباراة.

الدقيقة 6: استحواذ وسيطرة من لاعبي بايرن ميونخ بحثًا عن الهدف الأول.

الدقيقة 8: دوري لاعب باريس سان جيرمان يرسل عرضية أرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ودفاع بايرن ميونخ يتصدى لها.

الدقيقة 12: حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لصالح ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

الدقيقة 16: هاري كين يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ بعد تنفيذ ركلة جزاء بنجاح.

الدقيقة 24: كفاراتسخيليا يسجل هدف التعادل لباريس سان جيرمان بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 30: استحواذ لصالح باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 33: جواو نيفيس يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان

الدقيقة 41: مايكل أوليز يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ ويدرك التعادل للبافاري.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان

الدقيقة 45+4: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان

الدقيقة45 +5: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدم باريس بنتيجة 3-2 علي بايرن ميونخ.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الدقيقة 47: استحواذ وسيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان

الدقيقة 56: كفاراتسخيليا يضيف الهدف الرابع لباريس سان جيرمان والثاني له في المباراة

الدقيقة 58: ديمبلي يضيف الهدف الخامس لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يعاني بعد أن أصبحت النتيجة 5-2.

الدقيقة 64: دايوتشانكولي اباميكانو يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 5-3.

الدقيقة 68: لويس دياز يضيف الهدف الرابع لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 5-4 لصالح باريس سان جيرمان.

الدقيقة 79: الحكم يشهر بطاقة صفراء لصالح فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان.

الدقيقة 80: أشرف حكيمي يحصل عي بطاقة صفراء.

الدقيقة 87: سقوط حكيمي على أرضية الملعب للإصابة ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+4: انتهاء المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

رياضة محلية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
أخبار مصر

"بلاش استعلاء".. مجدي الجلاد يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي (فيديو)

إعلان

إعلان

