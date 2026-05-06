رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تٌحذر المواطنين من عدم الانخداع في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، موضحة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع أجواء تميل للاعتدال نهارًا والبرودة في الصباح الباكر والليل.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا

أوضحت "الهيئة" أن البلاد تشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، يتحول إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ويعود للبرودة مجددًا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تبلغ في السواحل الشمالية 22 للعظمى و14 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل العظمى إلى 26 درجة والصغرى 14 درجة، فيما يسود جنوب الصعيد طقس أكثر حرارة مع 32 درجة للعظمى و18 للصغرى.

شبورة مائية في الصباح الباكر

تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

تشير توقعات "الأرصاد" إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر

حذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وسرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة التحديثات الرسمية لمستجدات حالة الطقس.

