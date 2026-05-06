مصر تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد: أمن الإمارات جزء من أمننا القومي

كتب : وكالات

09:12 ص 06/05/2026

مصر والامارات

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات الشقيقة.

وثمن الوزيران عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والتي عكسها الاتصال الأخير الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

تناول الاتصال التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت مؤخرا على الإمارات، حيث جدد عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع الإمارات الشقيقة ووقوفها بجانبها في هذا "الظرف الدقيق"، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مشددا على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها.

