أعلن الثنائي لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وفينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "بارك دي برينس".

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانشيتش - دافيز.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز - أوليز - هاري كين.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينا، جواو نيفيس، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

اقرأ أيضًا:

قد يحتفل بالقمة.. سيناريو يمنح الزمالك لقب الدوري أمام الأهلي

مصدر يكشف لمصراوي.. من يحرس عرين الأهلي في قمة الزمالك؟