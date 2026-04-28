مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

جميع المباريات

تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لصدام دوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

09:25 م 28/04/2026 تعديل في 09:26 م

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الثنائي لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وفينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "بارك دي برينس".

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانشيتش - دافيز.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز - أوليز - هاري كين.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينا، جواو نيفيس، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

اقرأ أيضًا:
قد يحتفل بالقمة.. سيناريو يمنح الزمالك لقب الدوري أمام الأهلي
مصدر يكشف لمصراوي.. من يحرس عرين الأهلي في قمة الزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك بريطانيا أمام الكونجرس: تأسيس أمريكا كان نتيجة "قصة جورجين"
شئون عربية و دولية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
رياضة محلية

"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
حوادث وقضايا

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

أخبار

المزيد

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"