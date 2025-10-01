أرباح خيالية لبيكهام وزوجته العام الماضي.. ما التفاصيل؟

"ليس له سلطة".. أول رد من الفيفا على تصريحات ترامب لنقل مباريات كأس العالم

كتب - نهى خورشيد

ارتفعت أرباح شركة ديفيد بيكهام DRJB Holdings لتصل إلى 44.9 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ36 مليون دولار في 2023، بعد انضمام علامات كبرى مثل Stella Artois وSharkNinja إلى قائمة تعاقداته التجارية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فأن الشركة تدفع 52.5 مليون دولار كأرباح للمساهمين العام الماضي، من بينهم بيكهام نفسه بارتفاع كبير عن 28.4 مليون دولار في 2023، بجانب توزيعات إضافية بقيمة 23.2 مليون دولار هذا العام، حصل النجم الإنجليزي على نحو 10.4 مليون دولار منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكهام، الذي اعتزل كرة القدم في 2013، حصد خلال العامين الماضيين فقط من الأرباح ما يفوق قيمة انتقاله التاريخي إلى ريال مدريد عام 2003، والذي بلغت قيمته 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان قائد منتخب إنجلترا السابق باع 55% من حصصه التجارية عام 2022 إلى المجموعة الأمريكية Authentic Brands مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

فيما تُقدَّر ثروته مع زوجته فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة "سبايس جيرلز" السابقة وصاحبة علامة الأزياء الخاصة بها، بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني وفق قائمة الأثرياء في صنداي تايمز.

وخلال 2025، حصل ديفيد بيكهام على لقب فارس "Knighthood" ضمن تكريمات ميلاد الملك تشارلز، بعد أن كان حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية "OBE" عام 2003.

ويعتبر بيكهام، صاحب الـ50 عاماً أيقونة كروية لجيل الشباب مع أكثر من 160 مليون متابع على منصات التواصل، كما أنه شريك مؤسس ومالك مشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي.