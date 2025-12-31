مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

فيفا يوافق على تغيير جنسية حارس مرمى أرسنال السابق لمنتخب نيجيريا

كتب : هند عواد

12:33 م 31/12/2025
    آرثر أوكونكو يمثل منتخب نيجيريا بدلا من إنجلترا (3)
    آرثر أوكونكو يمثل منتخب نيجيريا بدلا من إنجلترا (5)
    آرثر أوكونكو يمثل منتخب نيجيريا بدلا من إنجلترا (2)
    آرثر أوكونكو يمثل منتخب نيجيريا بدلا من إنجلترا (1)

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغيير جنسية آرثر أوكونكو حارس مرمى أرسنال السابق، إلى منتخب إنجلترا.

وذكر موقع "Legit"، أن اللاعب صاحب الـ23 عاما والذي سبق له اللعب مع منتخب إنجلترا على مستوى الشباب، أصبح حرا لتمثيل منتخب نيجيريا.

وكان آرثر أوكونكو، المولود في إنجلترا لأبوين نيجيريين، محط اهتمام الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ووفقا للوائح فيفا يمكنه الآن تمثيل منتخبه الأم.

وحافظ أوكونكو على نظافة شباكه في 6 مباريات خلال الموسم الحالي مع فريقه ريكسهام، وذلك بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال.

آرثر أوكونكو منتخب نيجيريا منتخب إنجلترا

