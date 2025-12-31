فيفا يوافق على تغيير جنسية حارس مرمى أرسنال السابق لمنتخب نيجيريا

"لن ألعب إلا للمغرب".. دي لا فوينتي يتحدث عن رفض إبراهيم دياز تمثيل منتخب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغيير جنسية آرثر أوكونكو حارس مرمى أرسنال السابق، إلى منتخب إنجلترا.

وذكر موقع "Legit"، أن اللاعب صاحب الـ23 عاما والذي سبق له اللعب مع منتخب إنجلترا على مستوى الشباب، أصبح حرا لتمثيل منتخب نيجيريا.

وكان آرثر أوكونكو، المولود في إنجلترا لأبوين نيجيريين، محط اهتمام الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ووفقا للوائح فيفا يمكنه الآن تمثيل منتخبه الأم.

وحافظ أوكونكو على نظافة شباكه في 6 مباريات خلال الموسم الحالي مع فريقه ريكسهام، وذلك بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال.

