نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن عرقلة توروب ضم حامد حمدان

فجّر شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن تعثر مفاوضات ضم حامد حمدان للأحمر، مؤكدًا أن القرار جاء بناءً على رؤية فنية من المدير الفني ييس توروب.

وأوضح شادي محمد أن إدارة النادي الأهلي نجحت في إبرام تعاقدات قوية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الصفقات الأخيرة ضمت عناصر تمتلك ثقلًا فنيًا وخبرات كبيرة، بما يعكس استراتيجية واضحة لدعم الفريق.

وقال نجم الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن المدير الفني ييس توروب قدّم عملًا مميزًا منذ توليه المسؤولية، خاصة من خلال اعتماده على أسلوب اللعب غير المركزي داخل الملعب، وهو ما ساهم في تعزيز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وأشار إلى أن المغربي أشرف بن شرقي ظهر بصورة مغايرة تحت قيادة توروب، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه، مستفيدًا من قدراتهما على الاختراق والتحرك بدون كرة، مؤكدًا أن المدير الفني يُحسن توظيف النجوم والاستفادة القصوى من إمكانياتهم الفنية.

وكشف شادي محمد أن ييس توروب هو من رفض التعاقد مع حامد حمدان، بعدما أكد عدم حاجته لخدمات اللاعب في الوقت الحالي، في ظل توافر أكثر من عنصر مميز في نفس المركز داخل الفريق.

وانتقد نجم الأهلي السابق ما وصفه بـ«نغمة الصفقات» التي تُثار في بعض الأحيان بهدف الضغط على إدارة النادي، مؤكدًا أن هناك وكلاء وصفحات تقف خلف هذه الحملات لتحقيق مصالح خاصة، مشددًا على ضرورة أن تكون تعاقدات الأهلي وفق الاحتياجات الفنية فقط.

وأضاف أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيم بعض المراكز، وعلى رأسها مركز رأس الحربة، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية خلال الفترة المقبلة.

وعن ملف رحيل وسام أبو علي، أكد شادي محمد أن الأهلي يلتزم بمبدأ واضح في تعامله مع اللاعبين، قائلًا: "في الأهلي اللي يشتريني أشتريه، واللي يبعني ابيعه"، موضحًا أن بعض اللاعبين قد يتألقون مع أنديتهم السابقة، لكنهم لا يقدمون المستوى نفسه بعد الانتقال للأهلي، بسبب الضغوط الكبيرة وطبيعة المنافسة داخل النادي.