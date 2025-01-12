20 صورة توثق حكاية شعار ريال مدريد.. رحلة عبر الزمن

كتب_ محمد عبدالهادي:

شعار نادي ريال مدريد يعتبر واحدًا من أكثر الشعارات تميزًا في عالم كرة القدم، وله تاريخ غني يعكس هوية النادي وارتباطه التاريخي بإسبانيا وتطوره على مر السنين.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية ملخصًا عن قصة الشعار:

بداية تأسيس نادي ريال مدريد (1902)

عندما تأسس ريال مدريد عام 1902 تحت اسم "نادي مدريد لكرة القدم"، كان الشعار بسيطًا جدًا ويتألف فقط من الأحرف الثلاثة الأولى "MCF" (Madrid Club de Fútbol) متشابكة ببعضها البعض وبخط أزرق.

إضافة التاج لشعار ريال مدريد (1920)

في عام 1920، حصل النادي على لقب "Real" (ملكي) من الملك ألفونسو الثالث عشر، وهو ما أدى إلى إضافة تاج ملكي إلى الشعار، هذه الإضافة جعلت النادي يحمل صفة ملكية رسمية، مما عزز مكانته بين الأندية الإسبانية.

سبب إزالة التاج من شعار ريال مدريد (الجمهورية الإسبانية الثانية)

عندما أُعلنت الجمهورية الإسبانية الثانية عام 1931، أُزيل التاج الملكي من الشعار نظرًا لإلغاء الرموز الملكية ولتعويض ذلك، أُضيف خط بنفسجي قطري (يمثل منطقة قشتالة التاريخية) إلى الشعار.

عودة التاج لشعار ريال مدريد (1941)

مع نهاية الجمهورية وعودة الملكية في إسبانيا، استعاد الشعار التاج الملكي في عام 1941، مع الحفاظ على الخط البنفسجي كرمز تاريخي.

التعديلات الحديثة لشعار ريال مدريد

شهد الشعار تعديلات طفيفة في العقود التالية لتحسين التصميم وجعله أكثر حداثة وبساطة.

في عام 2001، تمت آخر إعادة تصميم كبيرة للشعار، حيث تم تحسين ألوانه وجعلها أكثر إشراقًا لإبراز هوية النادي.

الشعار الحالي لريال مدريد يتكون من

1. الأحرف الثلاثة (MCF) متداخلة في دائرة.

2. تاج ملكي ذهبي في الأعلى.

3. خط قطري بنفسجي أو أزرق غامق يرمز لقشتالة ـ منطقة تقع في شمال غرب إسبانيا ـ.

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