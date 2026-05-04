الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

02:53 م 04/05/2026

تشيلسي ضد نوتنجهام

يستضيف فريق تشيلسي نظيره نوتنجهام فورست، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل فريق تشيلسي.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD1"، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

الدوري الإنجليزي تشيلسي نوتنجهام فورست

