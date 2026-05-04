تعرض جيسي ديري لاعب فريق تشيلسي، لإصابة قوية خلال مباراة نوتنجهام التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وسقط جيسي ديري بعد تدخل عنيف في كرة هوائية، ليقلق المتابعين لعدم تحركه بعد وقوعه المروع.

الجهاز الطبي تدخل سريعًا لتقديم الإسعافات الأولية للاعب، حيث توقفت المباراة لوقت طويل قبل أن يخرج من الملعب على نقالة.

وتشير النتيجة حتى الأن بتأخر تشيلسي بنتيجة 3-0، بعدم تقدم نوتنجهام بهدف أول في الدقيقة 2 عن طريق تايوو أونيي، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 15 عن طريق إيجور جيسوس من ركلة جزاء، ثم أضاف تايوو أونيي الهدف الثالث في الدقيقة 52.