مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

لاعب تشيلسي يتعرض لإصابة مروعة ويخرج على نقالة (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

06:50 م 04/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة جيسي ديري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض جيسي ديري لاعب فريق تشيلسي، لإصابة قوية خلال مباراة نوتنجهام التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وسقط جيسي ديري بعد تدخل عنيف في كرة هوائية، ليقلق المتابعين لعدم تحركه بعد وقوعه المروع.

الجهاز الطبي تدخل سريعًا لتقديم الإسعافات الأولية للاعب، حيث توقفت المباراة لوقت طويل قبل أن يخرج من الملعب على نقالة.

وتشير النتيجة حتى الأن بتأخر تشيلسي بنتيجة 3-0، بعدم تقدم نوتنجهام بهدف أول في الدقيقة 2 عن طريق تايوو أونيي، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 15 عن طريق إيجور جيسوس من ركلة جزاء، ثم أضاف تايوو أونيي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جيسي ديري تشيلسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

رحلات الحج 2026.. الداخلية تودع أول أفواج حجاج القرعة
حوادث وقضايا

رحلات الحج 2026.. الداخلية تودع أول أفواج حجاج القرعة

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر