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التعاون السعودي يفوز على القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا

07:15 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    القوة الجوية والتعاوزن السعودي
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    القوة الجوية والتعاون
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    التعاون السعودي
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    الدوري السوري لكرة القدم
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق التعاون السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره القوة الجوية العراقي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال أسيا.

وأحرز اللاعب أندريه جيروتو هدف فريق التعاون الوحيد وهدف الفوز في اللقاء، في الدقيقة 48 من عمر المباراة الختامية لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

وبهذا الفوز رفع فريق التعاون السعودي، رصيده إلى النقطة رقم 15 في صدارة ترتيب مجموعته، ليضمن الصعود إلى دور ال 16 بالبطولة، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة رقم 9 في المركز الثالث ليودع بطولة دوري أبطال آسيا.

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التعاون السعودي يفوز على القوة الجوية العراقي دوري أبطال آسيا فريق التعاون السعودي فريق القوة الجوية العراقي
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