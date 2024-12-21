بث مباشر الكويت وعمان في افتتاح كأس الخليج العربي 26

ألكسندر إيزاك يكتب التاريخ مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تُفتتح مواجهات بطولة كأس الخليجي العربي 26 اليوم السبت، بمباراة الكويت وعمان في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي كل من، الكويت وعمان وقطر والإمارات.