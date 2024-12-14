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"صعبة ولكن".. ماذا قال أحمد مجدي عن مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟

06:08 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للزمالك من التدريب الأخير
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية8
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
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    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية1
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قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء في الفترة الماضية، ونسعى حالياً لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة".

وتابع مجدي: "نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيداً قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأوضح أحمد مجدي، أنه لابد على اللاعبين خوض المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك لاسيما وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية، والفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز.

وواصل:" كل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة و كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية"

واختتم أحمد مجدي قائلاً:" عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جداً لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري أحمد مجدي كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك اليوم آخر أخبار الزمالك اليوم
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