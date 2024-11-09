مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

09:30 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هالاند وسافينيو
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (3)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (4)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (2)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (6)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (1)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي ضد برايتون (5)
  • عرض 11 صورة
    برايتون ضد مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    هالاند
  • عرض 11 صورة
    بيب جوارديولا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب فريق برايتون المُلقب بـ "طائر النورس" نظرا لشعارهم على القميص، النتيجة على مانشستر سيتي في 5 دقائق فقط.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 23، ليشارك جواو بيدرو بديلا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 78، وبعدها بـ5 دقائق يسجل مات أورايلي هدف الفوز.

وتُعد هذه هي الخسارة الرابعة لمانشستر سيتي على التوالي بجميع المسابقات، عقب الهزيمة من توتنهام في الكأس، وبورنموث في الدوري، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو هدف إرلينج هالاند في مرمي برايتون في الدوري الإنجليزي

يوان ويسا يكافئ 6% من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي

مان سيتي السيتي برايتون برايتون ضد مان سيتي هالاند مباريات الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لأول مرة في تاريخه.. بيب جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر سيتي

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا