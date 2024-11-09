طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

لأول مرة في تاريخه.. بيب جوارديولا يحقق رقما قياسيا سلبيا مع مانشستر

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب فريق برايتون المُلقب بـ "طائر النورس" نظرا لشعارهم على القميص، النتيجة على مانشستر سيتي في 5 دقائق فقط.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 23، ليشارك جواو بيدرو بديلا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 78، وبعدها بـ5 دقائق يسجل مات أورايلي هدف الفوز.

وتُعد هذه هي الخسارة الرابعة لمانشستر سيتي على التوالي بجميع المسابقات، عقب الهزيمة من توتنهام في الكأس، وبورنموث في الدوري، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

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