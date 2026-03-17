قمة أوروبية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت القاهرة)، على ملعب الاتحاد، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

أهمية اللقاء

يدخل الفريق الإنجليزي اللقاء ساعيًا لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بثلاثية نظيفة لصالح ريال مدريد، ما يمنح الفريق الإسباني أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن متابعتها عبر تطبيقي TOD TV وbeIN Connect.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أورايلي – مارك جويهي – روبن دياز – عبد القادر خوسانوف

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – ريان شرقي

خط الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – أنطوان سيمينيو