كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

قمة أوروبية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

كتب : محمد خيري

12:00 م 17/03/2026

مانشستر سيتي وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت القاهرة)، على ملعب الاتحاد، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

أهمية اللقاء

يدخل الفريق الإنجليزي اللقاء ساعيًا لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بثلاثية نظيفة لصالح ريال مدريد، ما يمنح الفريق الإسباني أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن متابعتها عبر تطبيقي TOD TV وbeIN Connect.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أورايلي – مارك جويهي – روبن دياز – عبد القادر خوسانوف

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – ريان شرقي

خط الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – أنطوان سيمينيو

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
الكهرباء: خطة متكاملة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2026
هل قتل نتنياهو أم يختبئ في مكان سري؟
