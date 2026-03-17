قال عضو في بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن إيران إن المحققين يسعون إلى الوصول إلى موقع ضربة دامية استهدفت مدرسة في بداية النزاع.

وأضاف ماكس دو بليسي أن لدى الأمم المتحدة تقارير موثوقة تفيد بأن 168 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة التي وقعت في ميناب جنوب إيران، وأن الغالبية كانوا طالبات، كثيرات منهن لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات.

وقال دو بليسي إن الأمم المتحدة تحاول معرفة من المسؤول عن الهجوم، وما الدافع وراءه، وما التبعات القانونية، إن وُجدت.

وأضاف: "نحن في المرحلة المبكرة من التحقيق".

وتجري الولايات المتحدة تحقيقاً خاصاً بها في هذه الضربة، وقال دو بليسي إن الفريق لم يتحدث بعد إلى أي جهة أمريكية، لكنه رحّب بأي معلومات قد تُقدَّم، مع تأكيده على الالتزام المستقل للأمم المتحدة في تحديد الوقائع.

وأضاف: "طلبنا السماح لنا بالوصول إلى إيران، وسنواصل السعي للحصول على هذا الإذن".