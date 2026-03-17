إعلان

الأمم المتحدة تسعى لدخول إيران للتحقيق في ضربة مدرسة ميناب

كتب : وكالات

02:18 م 17/03/2026

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عضو في بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن إيران إن المحققين يسعون إلى الوصول إلى موقع ضربة دامية استهدفت مدرسة في بداية النزاع.

وأضاف ماكس دو بليسي أن لدى الأمم المتحدة تقارير موثوقة تفيد بأن 168 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة التي وقعت في ميناب جنوب إيران، وأن الغالبية كانوا طالبات، كثيرات منهن لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات.

وقال دو بليسي إن الأمم المتحدة تحاول معرفة من المسؤول عن الهجوم، وما الدافع وراءه، وما التبعات القانونية، إن وُجدت.

وأضاف: "نحن في المرحلة المبكرة من التحقيق".

وتجري الولايات المتحدة تحقيقاً خاصاً بها في هذه الضربة، وقال دو بليسي إن الفريق لم يتحدث بعد إلى أي جهة أمريكية، لكنه رحّب بأي معلومات قد تُقدَّم، مع تأكيده على الالتزام المستقل للأمم المتحدة في تحديد الوقائع.

وأضاف: "طلبنا السماح لنا بالوصول إلى إيران، وسنواصل السعي للحصول على هذا الإذن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران أمريكا وإيران الأمم المتحدة الحرب على الخليج

أحدث الموضوعات

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
أخبار مصر

رياضة محلية

أخبار مصر

اقتصاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

