"معملناش حاجة".. 14 أوكرانيا ينكرون الاتهامات في قضية "الذهب المغشوش"

واجهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تشكيلا عصابيا دوليا يضم 14 متهما أوكراني الجنسية، لاتهامهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18 والنصب على المواطنين بمنطقة الدقي.

إنكار جماعي أمام المحكمة

وخلال أولى جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة، مؤكدين: "معملناش حاجة"، وذلك من خلال مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة.

طلبات دفاع المتهمين

طالب دفاع المتهمين الثالث عشر والرابع عشر استدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شاهد الإثبات الذي شارك في ضبط الواقعة، واستدعاء شاهد نفي

وشهدت الجلسة حضورا لافتا من أسر المتهمين داخل قاعة المحكمة، لمؤازرتهم بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، فيما قامت مأمورية أمنية بترحيل المتهمين إلى مقر المحكمة وسط إجراءات مشددة.

قلدوا دمغات عيار ذهب 18

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية منظمة، توزعت أدوارها بين تخصصات مختلفة، منها التسويق، وإدارة الحسابات، والمبيعات، والعمل داخل شركات مجوهرات، ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم باحترافية.

وضم التشكيل عناصر عملت داخل شركات مجوهرات، إلى جانب مسوقين الكترونيين وأصحاب أنشطة تجارية، استغلوا خبراتهم في الترويج للمشغولات المغشوشة وإقناع الضحايا.

بحسب أوراق القضية رقم 15195 لسنة 2025، قام المتهمان الثالث عشر والرابع عشر باصطناع دمغات مقلدة لعيار 18، على غرار الدمغات الأصلية، ثم استخدامها في ختم مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات.

واستخدم باقي المتهمين هذه الدمغات المزورة في ترويج المنتجات، مع علمهم الكامل بحقيقتها، بهدف خداع المواطنين وإيهامهم بشراء ذهب مطابق للمواصفات الرسمية.

أرباح وهمية وخطة احتيال

اعتمد التشكيل على أسلوب احتيالي متطور، تمثل في إقناع الضحايا بشراء مشغولات ذهبية بأسعار مرتفعة، مقابل وعد بالحصول على أرباح دورية تصل إلى 260% خلال 52 أسبوعا.

وتضمنت الخطة صرف عوائد أسبوعية منتظمة لكسب ثقة الضحايا، تقديم نظام "كاش باك" لاسترداد جزء من الأموال، زيادة نسبة الأرباح مع زيادة حجم المشتريات، تحويل الأرباح عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية. كما منحوا نسبة إضافية تصل إلى 6% للعملاء الذين تتجاوز مشترياتهم 450 ألف جنيه، في محاولة لجذب استثمارات أكبر.

نشاط دولي وخطط للهروب

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن التشكيل لم يقتصر نشاطه على مصر فقط، بل امتد إلى تركيا والهند، حيث نفذ عمليات نصب مماثلة بنفس الأسلوب.

وكشفت التحريات عن وجود نشرات تحذيرية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين، بناء على طلب الهند، لاتهامهم في قضايا نصب واحتيال.

كما تبين أن خطة العصابة كانت تعتمد على الاستمرار في دفع الأرباح مؤقتًا، وتوسيع قاعدة الضحايا عبر الترويج بينهم، والهروب خارج البلاد بعد جمع أكبر قدر من الأموال

فحص رسمي يكشف التلاعب في العيار

أجرت مصلحة الدمغة والموازين تفتيشا على أحد محال المجوهرات في 3 ديسمبر 2025، حيث تم سحب عينات عشوائية من المشغولات.

وأظهرت نتائج التحليل وجود دمغات مزورة، وعدم مطابقة الذهب لعيار 18 (750 من الألف)، واختلاف واضح في جودة المشغولات عن المواصفات القياسية.