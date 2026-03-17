لدواعٍ أمنية.. إيران تتحرك لنقل مبارياتها في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم دخوله في مفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لبحث إمكانية نقل مباريات المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم إلى المكسيك، وذلك لدواعٍ أمنية.

وأوضح رئيس الاتحاد، مهدي تاج، في تصريحات عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في ظل مخاوف تتعلق بسلامة البعثة، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب بشأن عدم القدرة على ضمان أمن المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، تثير القلق وتدفع لاتخاذ ترتيبات بديلة.

وأضاف أن الاتحاد يدرس بجدية خيار إقامة مباريات المنتخب في المكسيك، مؤكدًا استمرار التواصل مع "فيفا" للوصول إلى حل يضمن سلامة اللاعبين والجهاز الفني.

صعوبة مشاركة إيران في أمريكا

وكان وزير الرياضة الإيراني قد صرّح في وقت سابق بصعوبة مشاركة المنتخب في البطولة، في ظل التوترات الأخيرة، عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل على إيران.

في المقابل، أكد ترامب أن إيران مرحّب بها للمشاركة في البطولة، لكنه أشار إلى أن وجودها داخل الولايات المتحدة قد لا يكون مناسبًا من الناحية الأمنية، في ظل الظروف الحالية.